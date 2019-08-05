«Это бестактно!» Елка ответила юзеру, упрекнувшему ее в «потрепанности»

Елка вернулась из отпуска в Сочи и поспешила поделиться впечатлениями с подписчиками. Певица вышла в прямой эфир Instagram и разместила в соцсети множество фотографий. На отдыхе звезда не лежала бесцельно на пляже, а усиленно занималась в спортивном лагере. Природа и физические упражнения сделали свое дело — исполнительница вернулась домой «заряженной» и вдохновленной.
Как Вилли Токарев вошел в историю русского шансона?
Однако хейтеры не дремлют — подписчик упрекнул Елку за «потрепанный вид». Певица отреагировала комментарием на негативный пост пользователя.
Елка отметила, что находилась в горах, занималась спортом и поэтому могла себе позволить ходить без макияжа и сложной укладки. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на кого стала похожа певица Елка.