«Это бестактно!» Елка ответила юзеру, упрекнувшему ее в «потрепанности»

Елка вернулась из отпуска в Сочи и поспешила поделиться впечатлениями с подписчиками. Певица вышла в прямой эфир Instagram и разместила в соцсети множество фотографий. На отдыхе звезда не лежала бесцельно на пляже, а усиленно занималась в спортивном лагере. Природа и физические упражнения сделали свое дело — исполнительница вернулась домой «заряженной» и вдохновленной.

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«Я знала, что эта поездка меня наполнит. Это силища. Это тренировки со слезами на глазах не только от того, как тебя ушатали, а от красоты заката и осознания уникальности этого счастливейшего мгновения. Жизнь удивительная» , — поделилась знаменитость.

Однако хейтеры не дремлют — подписчик упрекнул Елку за «потрепанный вид». Певица отреагировала комментарием на негативный пост пользователя.

«Мне кажется, это так бестактно! Я люблю себя всякой: помятой, потрепанной, неумытой, непричесанной, лохматой, отекшей. И это все еще я! Бирки всякие навешивают и сложно не реагировать на такие вещи» , — возмутилась исполнительница.

Instagram @elkasinger

Елка отметила, что находилась в горах, занималась спортом и поэтому могла себе позволить ходить без макияжа и сложной укладки. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на кого стала похожа певица Елка.