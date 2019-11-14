В Культурном форуме в Петеребурге принимает участие 91 страна

Приобщиться к современному и классическому искусству в полной мере можно в ближайшие дни в Петербурге.

В городе на Неве начинает работу Международный культурный форум. В его рамках — премьеры спектаклей, концерты, выставки, мастер-классы. В этом году приезжает рекордное количество делегатов — больше 30-ти тысяч. Среди почетных гостей — колоритная делегация из Китая.

Максим Облендер — встретился с участниками.

«Это как выстрел из пулемета. Тага-дага. Тага-дага. Там всего раз-два-три такта».

Как это «тага-дага» и что такое пулемет, гостям из поднебесной объясняет уже переводчик. Финальная репетиция Шанхайского национального и Государственного академического русского оркестров. Уникальная возможность услышать смелый эксперимент — сочетание русской балалайки и похожего на него — жуаня.

«Мы привезли китайскую музыку. Это пять произведений совершенно разных по стилю. На жуане можно и древние мелодии и современные играть. Вот эта — современная», — рассказывает музыкант Шанхайского национального оркестра.

На Восьмой международный культурный форум китайская делегация, традиционно самая многочисленная, приехала в особом статусе ключевой страны-гостя. В год 70-летия наших деловых отношений китайский язык стал третьим официальным языком на всех культурных площадках. Самым многочисленным обещает стать и сам форум — 34000 предварительно зарегистрированных участников, что уже на пять тысяч человек больше, чем в прошлом году.

«Девяносто одна страна. Появились новые участники, будет большое количество подписаний, международных в том числе. И число залов увеличилось. Потому что некоторые залы в действительности камерные», — рассказывает представитель дирекции Культурного форума Андрис Ульянов.

Момент, который гости форума не увидят. Строительные работы 24 часа в сутки. Не покладая шуруповертов и молотков на всех площадках. По сути, почти все готово, осталась только уборка. Но все это могут наблюдать туристы, например главный штаб Эрмитажа на время монтажа не закрывается. Пожалуйста, приходите и смотрите постоянные экспозиции.

У входа в Главный штаб еще «атланты держат небо на каменных плечах». А в этнографическом музее уже презентуют выставку о жизни загадочного островного народа — Айнов. В популярных аниме-мультфильмах предания таинственных жителей сразу двух государств России и Японии.

В Манеже — ностальгия по советскому монументализму. Дейнека-Самохвалов — выставка, которую уже называют самым масштабным проектом за всю историю площадки.

«Тридцать семь российских музеев участвуют в создании этой выставки. Семь частных музеев коллекций. Впечатляющее собрание по сути главных советских художников», — рассказывает директор выставочного зала «Манеж» Павел Пригара.

Здесь же уже в нулевой день форума в открытом лектории встретились дизайнеры и архитекторы, для обсуждения главной темы форума. «Культурные коды в условиях глобализации». Говоря простым языком — все самое модное — виртуальные технологии в музеях, создание общественных пространств. Все, без чего культуру представить уже невозможно.

«Сейчас продвижение литературы технологично. Оно требует особых знаний и нельзя быть врагом всего нового в этой обстановке», — поясняет писатель Евгений Водолазкин.

Напоминая о богатом наследии русских поэтов гостей уже на вокзале встречают поэзией. Уже скоро в этих залах привычно будут дискутировать, обмениваться опытом, подписывать соглашения и договариваться о совместных выставках и концертах. А на бис. Как положено русская «Калинка», правда, в этом году в китайском исполнении.