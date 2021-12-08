Ученые раскрыли секрет крепкого здоровья долгожителей

Ученые открыли один из секретов долголетия, сообщает портал MedicalXpress. Как выяснили японские исследователи из института RIKEN и университета Кэйо, в организме людей в возрасте 110 лет и выше наблюдается избыток специфических иммунных клеток — цитотоксических T-лимфоцитов.

Для участия в эксперименте пригласили группу добровольцев в возрасте 50-80 лет и группу супердолгожителей. У последних ученые нашли повышенное количество так называемых Т-киллеров — основной компонент антивирусного иммунитета. Этот вид лимфоцитов растворяет клетки организма, пораженные внутриклеточными паразитами — вирусами, некоторыми видами бактерий и опухолевыми клетками.

Однако прежде Т-киллерами ученые называли Т-лимфоциты, на молекулах которых фиксировали корецептор CD8. В случае с долгожителями убийцами внутриклеточных паразитов также выступили клетки с маркером CD4 или Т-хелперы. Ранее считалось, что главной функцией этих клеток является усиление адаптивного иммунного ответа.

Такие «воинствующие» помощники иммунной системы редко встречаются в человеческом организме. У более молодых участников эксперимента их было немного. Этим объясняется, почему так мало людей доживают до столь преклонного возраста.

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