Ученые назвали новую опасность курения

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Василий Заика
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Генетики из Великобритании в рамках исследования изучили ДНК полумиллиона жителей Великобритании.

Ученые назвали новую опасность курения

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Ученые обнаружили новую опасность сигарет для здоровья курильщиков. Британские генетики выявили связь между курением и развитием тяжелых психических диагнозов, говорится на сайте Кембриджского университета.

Научная группа изучила ДНК более полумиллиона жителей Великобритании. Как показал анализ результатов, люди, страдающие шизофренией и депрессией, курили гораздо чаще прочих участников генетических исследований. Кроме того, любители сигарету оказывались подвержены тяжелой форме депрессии вдвое чаще, чем те, у кого нет пагубной привычки. Среди шизофреников курящих оказалось в 2,27 раза больше, чем некурящих.

Наверняка сказать, как именно табак оказывает влияние на психику, генетики не могут. Однако предполагается, что есть связь между употреблением сигарет и выработкой серотонина и дофамина. Именно сбои в поступлении этих гормонов приводят к депрессии и шизофрении — и на эти же гормоны влияет курение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько выкуренных сигарет могут привести к смерти.

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