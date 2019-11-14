Стало известно о состоянии здоровья Великого князя Георгия Романова после ДТП

Самочувствие Великого князя Георгия Романова, попавшего 14 ноября в ДТП в Санкт-Петербурге, опасений не вызывает. Об этом 5-tv.ru рассказал директор канцелярии главы Российского Императорского Дома Александр Закатов.

«Великий князь чувствует себя, слава Богу, хорошо. Он принял участие в выставке своего кузена принца Михаила Югославянского, будет принимать участие в других мероприятиях в рамках Международного культурного форума. Он полностью сохраняет самообладание, хорошее настроение, радуется, что его спутники и она сам не пострадали в этой аварии», — рассказал он.

38-летний представитель династии Романовых также благодарит экстренные службы, которые оперативно прибыли на место ДТП.

«Завтра в первой половине дня он должен показаться врачам, нет ли каких-то скрытых повреждений, за которыми нужно следить», — добавил Закатов.

Он также уточнил, что Великий князь прибыл в Северную столицу с неофициальным визитом, по приглашению организаторов форума.

Как сообщал 5-tv.ru, частный микроавтобус, в котором ехал Великий князь Георгий Романов, по какой-то причине перевернулся на Синопской набережной. Он самостоятельно добрался до больницы, где его обследовали врачи.