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Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

, 1:39 Эфирная новость 26

Президент России подчеркнул, что «Нафтогаз» многочисленными исками обостряет ситуацию в переговорах с «Газпромом» по новому контракту.

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Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
БРИКС 96

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил о риске прекращения транзита российского газа через Украину. По словам российского лидера, «Нафтогаз» многочисленными исками усложняет переговорный процесс с «Газпромом» относительно нового контракта.

«Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях. Опять „Нафтогаз“ предъявил очередной иск в суде <…>. Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?» — сказал Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что Москва выражает готовность заключать любые соглашения с Незалежной при непосредственном участии Европейской комиссии.

«Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство <…>. Смогут они это сделать в оставшийся период времени — ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер особо отметил, что наша страна готова сотрудничать с Украиной и в части прямых поставок голубого топлива. Владимир Путин подчеркнул, что при подобном сценарии цена газа для Киева может быть ниже текущей на 25%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой политике и экономике.

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