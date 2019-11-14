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  4. Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой политике и экономике

Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой политике и экономике

, 22:53 | Василий Заика Видео 30

Президент России отметил, что Москва выступит с предложением об обновлении стратегии развития организации.

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Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
БРИКС 95

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС назвал организацию фактором стабильности в мировой политике и экономике. По словам российского лидера, в дальнейшем его роль будет только увеличиваться.

«Мы говорим о том, что эта организация является определенным фактором стабильности не только в политике, но в мировой экономике, поскольку выступает за открытые рынки, против любого вида протекционизма», — заявил Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что наша страна намерена выступить с предложением об обновлении стратегии развития БРИКС с учетом происходящих в мире изменений.

«Мы были инициаторами принятия стратегии развития БРИКС до 2025 года. С учетом быстро меняющейся ситуации в мире, полагаем, что настало время эту стратегию обновить. Это тоже будет одно из наших предложений», — сказал президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что Москва довольно серьезным образом относится к БРИКС.

«Что касается ценности (подобной встречи — Прим.ред.), то можно с полным основанием считать, что Россия является одной из стран-основательниц этой организации, ведь все началось еще у нас в Петербурге, мы предложили собраться втроем президентам России, Индии и Китая, так возник РИК, потом присоединилась Бразилия, потом Южная Африка и возник БРИКС, который окончательно был сформирован тоже в России», — заключил лидер России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленарное заседание стран БРИКС проходит в Бразилии.

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