«Умные» остановки могут появиться в России уже в 2020 году

В России появятся «умные» автобусные остановки. С их помощью пассажиры смогут следить за движением транспорта по маршруту и вызвать автобус если его долго нет. Автоматика с помощью видеокамеры определит сколько человек на остановке, и если их больше пяти выпустит машину на линию.

Кроме этого предусмотрены услуги и для пенсионеров. С остановки можно будет вызвать социальное такси. Ну и наконец появится возможность в специальном приложении на смартфоне заказать автобус заранее. В пилотном режиме «умные» остановки планируют внедрить уже в следующем году. Эксперимент начнется в Самарской, Волгоградской и Курской областях.

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