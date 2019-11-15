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«Умные» остановки могут появиться в России уже в 2020 году

, 7:22 Эфирная новость 31

Идея инновационной инфраструктуры заключается в том, что, когда на остановке начнут собираться люди, система с помощью камер удостоверится в наличии пассажиров, автобус будет выведен на маршрут.

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Фото, видео: РИА Новости /Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru

В России появятся «умные» автобусные остановки. С их помощью пассажиры смогут следить за движением транспорта по маршруту и вызвать автобус если его долго нет. Автоматика с помощью видеокамеры определит сколько человек на остановке, и если их больше пяти выпустит машину на линию.

Кроме этого предусмотрены услуги и для пенсионеров. С остановки можно будет вызвать социальное такси. Ну и наконец появится возможность в специальном приложении на смартфоне заказать автобус заранее. В пилотном режиме «умные» остановки планируют внедрить уже в следующем году. Эксперимент начнется в Самарской, Волгоградской и Курской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что НАСА представило первый электросамолет.

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