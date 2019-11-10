Видео: НАСА представило первый электросамолет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА — Прим.ред.) представило первый полностью электрический самолет, сообщает Reuters.

Презентация X-57 Maxwell, разработка которого велась с 2015 года, прошла в летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии. Воздушное судно предназначено для перевозки небольших групп пассажиров на близкие расстояния. Ограничение по продолжительности и дальности полета X-57 Maxwell напрямую связана с ресурсом его батарей.

Также НАСА представило публике симулятор, на котором пилоты и инженеры смогут смоделировать полеты в различных условиях и сделать выводы об управлении воздушным судном.

Отмечается, что первый испытательный полет X-57 Maxwell должен состояться в течение года. Этот борт станет первым пилотируемым экспериментальным воздушным судном, которое было построено НАСА за два прошедших десятилетия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Вояджер-2» спустя 40 лет после старта вышел в межзвездное пространство. Космический аппарат, передав первые данные, подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством существует четкая граница.