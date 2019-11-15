Искусство России и Китая переплелось на культурном форуме в Петербурге

Элита мира искусства из почти ста стран собралась в эти дни в Северной столице. В Петербурге проходит Международный культурный форум. Самая многочисленная делегация — из Поднебесной. Они и солировали в первый день работы форума. Гости из Китая решили показать все грани своей культуры сразу — от иероглифов до театральных постановок и фильмов.

Музыка, наука, образование, искусство, точек соприкосновения у России и Китая оказалось немало. Как совпал культурный код двух стран расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов. Подробности в репортаже.

Петербург хоть и называют окном в Европу, кто главный гость в этом году становится понятно на 12-й секунде приветственной речи губернатора города.

«Мы рады что Китай, наш стратегический партнер в международном сотрудничестве, в этом году получил статус страны-гостя форума», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Конечно, стран-участниц — 91, но самые востребованные переводчики — именно с китайского. Лучшие места, а форум проводится сразу на нескольких городских площадках, тоже гостям из поднебесной.

Традиционная китайская музыка в интерьерах музея Фаберже. Белоколонный зал — идеальный пример русского классицизма. И тут же — бамбук, иероглифы. Вещи несовместимые, но это только на первый взгляд. Язык театра — универсальный, говорят здесь и его понимают все.

«Им очень интересно, и они тянутся именно к русской театральной школе. И много художников театральных тоже приезжают, и учатся и в Москве и в Петербурге», — говорит актер театра и кино Олег Рязанцев.

Секрет — очень прост, говорит Юй Ядун. Актер уже несколько лет играет в Петербурге, как дома.

«Все потому, что китайская театральная школа пришла из России», — считает артист спектакля «Убить императора» Юй Ядун.

Несмотря на все культурные различия, главное — эмоции, чувства и переживания — одни, а значит — понятны всем.

«Вдруг все границы уходят, и остаются только человеческие отношения, которые у всех одинаковые, потому что мы внутренне очень похожи», — убежден режиссер спектакля «Убить императора» Артур Козин.

Русская постановка, основанная на китайской истории, встречена овациями. Совсем скоро, и об этом тоже договорились на Культурном форуме, русской истории будут аплодировать в Поднебесной.

«У нас великие культуры, разные. Мы хотим сделать постановку в Пекине по русской истории. Соединить две культуры, чтобы наши народы и наши культуры сблизились еще больше», — заявил президент Национального театра Пекинской оперы Сонг Шен.

С художественными фильмами одновременно просто и сложно. Их не нужно озвучивать, китайцы привыкли смотреть кино с субтитрами, но при этом — Голливуд не пускает на внутренний рынок нашу продукцию. Впрочем, скоро все должно измениться.

«У нас была одинаковая история, мы стали друг друга легче понимать», — говорит продюсер, прокатчик российских фильмов в Китае Ду Лян.

Главный пример того, как китайцы впитывают наш культурный код и учатся нас понимать — анимация.

«Неважно, где произведен персонаж, любым ребенком в мире он воспринимается, в отличие от актера — актера все-таки имеет национальную привязку, а анимационный герой нет», — говорит директор по связям с индустрией Евгения Маркова.

На советских мультиках выросло не одно поколение китайских детей. Теперь растут на российских.

А еще музыка, наука, образование ну и туризм, конечно. Точек соприкосновения — на много многоточий хватит. Новая страница отношений двух стран — ярко-красной краской. Понятным языком.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что культурные коды в условиях глобализации стали лейтмотивом петербургского форума.