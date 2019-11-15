В Москве прошла встреча экспертов всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». В нем участвуют тысячи молодых людей со всех регионов. Цель конкурса помочь молодежи реализовать свои идеи. Все проекты тщательно изучают ведущие специалисты в области образования, экономики, здравоохранения, транспорта и других направлений науки и культуры.

«У каждого, у кого есть идеи как преобразовать жизнь в своем городе, в своем селе может предложить инициативы», — рассказала руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия» Лариса Пастухова.

В этом году конкурсу исполняется 16 лет. За это время в нем приняли участие 90 тысяч человек. Он входит в состав платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге стартовала «Неделя Карьеры».