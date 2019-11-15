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  4. В Москве прошла встреча экспертов всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

В Москве прошла встреча экспертов всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

, 9:11 Эфирная новость 20

В этом году конкурс проходит уже в 16-й раз. За все годы в нем приняли участие 90 тысяч человек.

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Фото, видео: ВКонтакте @m_s_m_r, 5-tv.ru

В Москве прошла встреча экспертов всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». В нем участвуют тысячи молодых людей со всех регионов. Цель конкурса помочь молодежи реализовать свои идеи. Все проекты тщательно изучают ведущие специалисты в области образования, экономики, здравоохранения, транспорта и других направлений науки и культуры.

«У каждого, у кого есть идеи как преобразовать жизнь в своем городе, в своем селе может предложить инициативы», — рассказала руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия» Лариса Пастухова.

В этом году конкурсу исполняется 16 лет. За это время в нем приняли участие 90 тысяч человек. Он входит в состав платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге стартовала «Неделя Карьеры».

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