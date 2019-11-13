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В Петербурге стартовала «Неделя Карьеры»

, 8:59 Эфирная новость 16

Сотни студентов еще до начала карьеры получат уникальный шанс встретиться с представителями 170 различных компаний и предприятий.

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Фото, видео: unecon.ru, 5-tv.ru

В Петербурге, в государственном экономическом университете, открылась «Неделя Карьеры». Для сотен студентов это уникальный шанс еще до получения диплома начать строить свое трудовое будущее.

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В течение пяти дней молодые люди смогут встретиться с представителями 170 различных компаний и предприятий. Узнать о вакансиях, рассказать о себе и, возможно, сделать первый шаг по карьерной лестнице

«Такие мероприятия дают возможность напрямую пообщаться работодателю и студенту, пройти в игровой форме собеседование, и возможно сразу попасть на стажировку или работу», — говорит руководитель проектов АНО «Россия страна возможностей» Лука Горубин.

«Неделя Карьеры» это один из 20 самостоятельных проектов платформы «Россия — страна возможностей». В их работе принимают участие более полутора миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о саммите молодых ученых, который прошел на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.

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