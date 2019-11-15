Актриса Яна Поплавская решила совместить свадьбу с новосельем

Звезда отечественного детского фильма «Про красную шапочку» Яна Поплавская собирается сыграть свадьбу. Избранником актрисы стал радиоведущий Евгений Яковлев. Звездная пара решила совместить торжество с еще одним немаловажным событием — новосельем.

«Мы строим большой дом. Ну, как большой. Не очень большой, просто загородный дом строим. Как его достроим, так туда друзей пригласим», — сообщил диктор.

Несколько лет назад Яна и Евгений купили участок в подмосковном поселке Алешино, всего в часе езды от шумной столицы. Земля обошлась паре в 1,5 миллиона рублей. Дизайнер уже создал проект «сказочного замка» для актрисы и ее супруга. С тех пор стройка там идет полным ходом. Жители поселка назвали будущий особняк Поплавской домом Красной шапочки.

«Собираемся уезжать, встречаем, ну, наших соседей. А они, естественно, обрадовались и говорят: «О! Тут будет дом Красной шапочки!» — сказала актриса.

Актриса и радиоведущий поделились: к весне, когда планируется долгожданная свадьба, ремонт будет закончен.

«Мы хотим свадьбу совместить с новосельем», — поделилась Яна Поплавская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Поплавская осудила современную моду на венчание.