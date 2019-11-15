По подозрению в убийстве пятилетней девочки в Крыму задержан ее отчим

В Крыму по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержан ее отчем. Тело ребенка обнаружили спустя несколько дней после пропажи, закопанным рядом с домом.

«В Раздольненском районе Республики Крым отчим задержан по подозрению в убийстве пятилетней падчерицы и сокрытии ее тела», — цитирует ТАСС региональное СУ СК РФ.

Трагедия произошла в селе Кропоткино Раздольненского района. Маленькую девочку на протяжении нескольких дней искали 170 добровольцев. О пропаже ребенка заявил отчим, оставивший его дома одного. Сегодня тело несовершеннолетней обнаружили закопанным в канаву рядом с домом. Пропавшую опознали.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму найдено тело пропавшей пятилетней девочки.