Тело пропавшей в Крыму пятилетней девочки найдено закопанным в канаве

В Крыму в селе Кропоткино Раздольненского района найдено тело пропавшей пятилетней девочки. Ребенка опознали. Его нашли закопанным в канаву. Об этом сообщает глава района Андрей Захаров.

«Девочку нашли, к сожалению, неживую, закопанной в канаве. Ее опознали», — цитирует ТАСС слова Захарова.

В поисках девочки были задействованы около 170 добровольцев. О пропаже ребенка заявил отчим, оставивший его дома одного.

Тело пропавшей малышки обнаружено прикопанным землей неподалеку от дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователи рассматривают несколько версий исчезновения пятилетней девочки в Крыму.