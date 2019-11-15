  1. Пятый канал
  4. Тело пропавшей в Крыму пятилетней девочки найдено закопанным в канаве

Тело пропавшей в Крыму пятилетней девочки найдено закопанным в канаве

, 9:15 | Ниса Мурзанаева 576

В поисках ребенка были задействованы около 170 добровольцев.

Фото: Известия / Алексей Майшев

В Крыму в селе Кропоткино Раздольненского района найдено тело пропавшей пятилетней девочки. Ребенка опознали. Его нашли закопанным в канаву. Об этом сообщает глава района Андрей Захаров.

«Девочку нашли, к сожалению, неживую, закопанной в канаве. Ее опознали», — цитирует ТАСС слова Захарова.

В поисках девочки были задействованы около 170 добровольцев. О пропаже ребенка заявил отчим, оставивший его дома одного.

Тело пропавшей малышки обнаружено прикопанным землей неподалеку от дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователи рассматривают несколько версий исчезновения пятилетней девочки в Крыму.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.21
0.01 70.68
0.01
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Последние новости

9:44
Известный бразильский футболист женился на российской модели
9:37
«Шереметьево» после касания самолетов работает в штатном режиме
9:30
По подозрению в убийстве пятилетней девочки в Крыму задержан ее отчим
9:23
Кадры со взятого под контроль российскими военными аэродрома в Сирии
9:15
Тело пропавшей в Крыму пятилетней девочки найдено закопанным в канаве
9:11
В Москве прошла встреча экспертов всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

Сейчас читают

Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений
Три знака зодиака, расставшись с которыми вы очень пожалеете
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев