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  4. Сычев и Малофеев поделились впечатлениями от посещения детского центра в Петербурге

Сычев и Малофеев поделились впечатлениями от посещения детского центра в Петербурге

, 21:13 | Игорь Рязов Видео 40

Бывшие футболисты сборной России позитивно оценили спортивно-развлекательное мероприятие «Игра всерьез!» и признались, что немного «подпотели».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer; 5-tv.tu

Футболисты Дмитрий Сычев и Вячеслав Малофеев приняли участие в спортивно-развлекательном мероприятии «Игра всерьез!» в Санкт-Петербурге. О своих эмоциях они, а также Евгений Алдонин рассказали журналистам.

«Тренирую своего сына, постоянно/регулярно, для меня это, конечно, не ново. Быстренько придумали разминку, в принципе, заранее все проговорили, поиграли. Мне кажется, дети получили большое удовольствие, мы, в принципе, тоже, наверно, немного размялись, даже подпотели где-то немного. Мне кажется, очень замечательно все прошло и позитивно», — поделился Малафеев.

Его коллега Дмитрий Сычев согласился, что дети с радостью приняли участие в турнире.

«Самое главное, что мы дали детям немножко радости и хорошего отношения. Они поняли, что самое главное — это внимание», — добавил Сычев, не став скрывать, что профессиональные футболисты играли не в полную силу.

Малафеев не удержался и прокомментировал это в шутливой форме.

«Мы с Димой договорились сразу, чтобы он мне не забивал, как он это сделал 12-15 лет назад. Поэтому сказал: «Не надо здесь, в Питере не нужно“» — признался Малафеев

В заключение вопрос об игре задали Евгению Алдонину, который в матчах не участвовал, но наблюдал за ними со стороны.

«Мне очень понравлюсь. На самом деле самая главная задача — это положительная энергетика, капелька радости. Я думаю, для детей это очень важно, поэтому мы со своей задачей справились и с удовольствием заехали к ним в гости», — сказал Алдонин.

Мероприятие «Игра всерьез!» прошло 15 ноября в Санкт-Петербургском «Центре содействия семейному воспитанию № 12». Сыграть со звездами футбола смогли сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Спортсмены провели зарядку, поучаствовали в викторине, посмотрели веселые мультфильмы, а также получили подарки и сюрпризы.

Мероприятие было связано с чемпионатом Европы 2020 года — на это указывало наличие «живого» талисмана Скиллзи. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в оставшихся отборочных матчах турнира футболисты сборной России сыграют в старой форме.

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