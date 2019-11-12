Футболисты сборной России сыграют в старой форме в оставшихся отборочных ЧЕ-2020

Сборная России по футболу не будет играть в новой форме в оставшихся матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) сборная России будет играть в той же форме, в которой начинала отборочный цикл, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение РФС.

Агентство пишет, что новая форма футболистов сборной России была представлена 7 ноября. Затем в СМИ появились сообщения о недовольстве спортсменов новой одеждой. Как игроки выглядят в футболках от Adidas, ранее было показано на официальной странице национальной сборной по футболу во «ВКонтакте».

В середине октября сборная России одержала победу над командой из Кипра. В результате Россия гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы. После восьми игр национальная команда занимает второе место в группе I с 21 очком. В турнирной таблице лидирует сборная Бельгии с 24 очками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предстоящие встречи сборной России по футболу с Бельгией и Сан-Марино не такие простые, как может показаться на первый взгляд.