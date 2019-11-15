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«Ребята поквитаются»: Малафеев и Сычев о матче Россия — Бельгия

, 15:11 | Игорь Рязов Видео 48

Дмитрий Сычев рассчитывает, что в этом году россияне смогут отомстить за поражение на ЧМ-2002.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Бывшие игроки сборной РФ Дмитрий Сычев, Вячеслав Малафеев и Евгений Алдонин поделились прогнозом на матч Россия — Бельгия в рамках отборочного тура чемпионата Европы 2020 года.

«Я думаю ребята поквитаются (за ЧМ-2002 — Прим. ред), за то поражение. Я жду, конечно, победы и яркой игры, как и все мы, и положительных эмоций. Конечно же, только положительных результатов», — поделился прогнозом на матч Сычев.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, что Бельгия — самый сильный соперник для россиян в рамках отбора на ЧЕ-2020.

«Конечно же, это будет очень серьезной проверкой для нашей команды. И мне, например, очень интересно, как наши выдержат этот экзамен. Но учитывая родные стены (матч пройдет в Санкт-Петербурге — Прим. ред), я думаю все у них получится», — добавил Сычев.

Евгений Алдонин также назвал бельгийцев сильными противниками, при этом заметив, что от результата матча с ними ничего не зависит.

«Я думаю, что все понимают, что сборная Бельгии — это топ-команда с высококлассными футболистами, поэтому это отличная возможность, опять же, лишний раз проверить свои силы, свои возможности на очень сильном сопернике. Но самая главная задача выполнена — мы на Евро. Здесь необходимо решить, в Санкт-Петербурге, кто будет на первом месте. Поэтому будем верить и поддерживать нашу сборную», — сказал он.

Вячеслав Малафеев согласился с Сычевым и Алдониным. Он также сказал, что победа над Бельгией позволит России бороться за самые высокие места чемпионата.

«Этот матч немножко раскрепостит ребят с точки зрения того, что, в принципе, здесь реально терять нечего. То есть, нет такого давления, турнирное положение позволяет играть спокойно. Если мы обыгрываем Бельгию, то мы говорим о том, что мы делаем хорошую заявку на Евро-2020. То есть, будем рассчитывать и бороться за самые высокие места», — подытожил Малафеев.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, сборная России сыграет против команды из Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что  отбор на ЧЕ-2020 еще не завершился, на данный момент уже известны десять из 24 участников турнира.

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