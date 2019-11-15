Определились десять из 24 участников чемпионата Европы по футболу 2020 года

Национальные команды Турции, Франции, Англии и Чехии вошли в список сборных, которые примут участие в групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2020 года. 16-е по счету континентальное первенство пройдет в 12 городах 12 национальных федераций с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Сборные команды России, Бельгии, Польши, Италии, Испании и Украины досрочно обеспечили свое участие в чемпионате в рамках предыдущего международного окна. Таким образом, определены десять из 24 участников финального турнира.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года станет вторым, в групповой стадии которого будут играть 24 сборные, и первый, который пройдет не на территории одной, либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представлена форма сборной России на Евро-2020.