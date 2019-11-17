Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном

Российская поп-исполнительница Татьяна Буланова наладила личную жизнь. В интервью на шоу на федеральном канале звезда призналась, что снова влюбилась. В кого — пока секрет, однако некоторые подробности о своем избраннике артистка все-таки не побоялась раскрыть, пишут 7Дней.ru.

Instagram @bulanova.official

«В моей жизни сейчас все просто прекрасно. Я снова влюблена», — поделилась Татьяна.

Подробности отношений артистка держит в секрете, но не скрывает, что ее любимый мужчина — прекрасный и удивительный человек.

«Я чувствую себя с ним удивительно комфортно и спокойно. Поэтому не спешу называть имя. Подождите, чуть попозже», — заинтриговала поклонников певица.

По словам Татьяны, с новым возлюбленным она познакомилась благодаря подруге. Певица не скрывает, что два прошлых развода укрепили ее страх перед официальными браками. Несмотря на это, избранник Булановой сумел расположить ее к себе. Артистка не исключает, что когда-нибудь снова пойдет под венец.

«Но с другой стороны, если все будет прекрасно — почему бы и не пожениться?» — говорит артистка.

Сама Татьяна утверждает, что это первые ее серьезные отношения после громкого развода с футболистом Владиславом Радимовым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Татьяну Буланову покорил нынешний возлюбленный.