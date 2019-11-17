  1. Пятый канал
  4. Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном

Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном

, 4:02 | Алиса Старжевская 52

Певица призналась, что влюбилась, однако имя избранника афишировать не спешит.

Фото: Instagram @bulanova.official

Российская поп-исполнительница Татьяна Буланова наладила личную жизнь. В интервью на шоу на федеральном канале звезда призналась, что снова влюбилась. В кого — пока секрет, однако некоторые подробности о своем избраннике артистка все-таки не побоялась раскрыть, пишут 7Дней.ru.

Instagram @bulanova.official

«В моей жизни сейчас все просто прекрасно. Я снова влюблена», — поделилась Татьяна.

Подробности отношений артистка держит в секрете, но не скрывает, что ее любимый мужчина — прекрасный и удивительный человек.

«Я чувствую себя с ним удивительно комфортно и спокойно. Поэтому не спешу называть имя. Подождите, чуть попозже», — заинтриговала поклонников певица.

По словам Татьяны, с новым возлюбленным она познакомилась благодаря подруге. Певица не скрывает, что два прошлых развода укрепили ее страх перед официальными браками. Несмотря на это, избранник Булановой сумел расположить ее к себе. Артистка не исключает, что когда-нибудь снова пойдет под венец.

«Но с другой стороны, если все будет прекрасно — почему бы и не пожениться?» — говорит артистка.

Сама Татьяна утверждает, что это первые ее серьезные отношения после громкого развода с футболистом Владиславом Радимовым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Татьяну Буланову покорил нынешний возлюбленный.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 17 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

4:34
Российский профессиональный бокс: Кто стоит наших надежд?
4:28
Илон Маск намерен победить аутизм с помощью чипов в мозгу
4:02
Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном
3:31
Герои «Ну, погоди!» вернутся на экраны летом 2020 года
3:00
Гороскоп на 17 ноября: предсказание для вашего знака зодиака
2:31
В Индии испытали ракету, способную нести ядерный боезаряд

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев