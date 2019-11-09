Буланова рассказала, как ее покорил нынешний возлюбленный

Татьяна Буланова признается: последние три года одинока. Но недавно звезда рассказала: ее сердце занято. Какой мужчина появился у Татьяны? Собираются ли они пожениться и завести ребенка? И съехал ли из квартиры Татьяны ее бывший супруг — футболист Владислав Радимов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В этом году Татьяне Булановой исполнилось 50 лет!

«Я себя ощущаю лет на 30-35, где-то так», — кокетничает Татьяна.

Очаровательная блондинка по-прежнему выбирает платья, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Татьяна не поклонница спортзалов, но режим питания соблюдает.

«Я спортом вообще не занимаюсь. Я стараюсь мало есть. Я сегодня поужинала полшестого, все», — скромничает звезда.

Чтобы лицо всегда оставалось молодым, Буланова регулярно делает косметические процедуры. По словам певицы, к пластическому хирургу она тоже обращалась.

«Честно признаюсь, я ходила к хирургу пластическому, он сказал: ничего пока не надо».

В последнее время глаза Татьяны светятся от счастья. В своем интервью Буланова призналась — у нее появился возлюбленный.

«Подруга познакомила. Но ничего не буду говорить».

Певица не стала называть имя мужчины. Но рассказала о том, как он за ней ухаживает.

«Человек просто прислал за мной, я уезжала, машину. Причем он знал, что я еду с кем-то еще. Спросил сколько будет человек. Две чашки кофе, выпечка какая-то, букет цветов. Ну это правда очень приятно», — не скрывает восторг Татьяна.

Поклонник покорил артистку не только поступками, но и человеческими качествами.

«Искренностью, наверное. Самое главное, чтобы человек был воспитанным, адекватным. Это самое важное после всех моих историй… И верным! Если тебе что-то не нравится, скажи мне прямо. И уходи, в конце концов. Не надо двойную жизнь… я вообще против этого».

Три года назад певица столкнулась с предательством своего второго мужа футболиста Владислава Радимова. Мужчина изменил супруге с ее подругой, фитнес-тренером Ириной Яковлевой. Об этом Буланова узнала из новостей!

«Я не выдержал, позвонил, я говорю: „Тань, ты это смотришь?“ Она говорит: „Слушай, мы говорит, сидим дома с Владом, оба смотрим и у обоих челюсть отвисла“», — вспоминает певец Сергей Рогожин.

Ирина рассказала журналистам: с Владиславом Радимовым у нее уже много лет роман и что он даже познакомил ее со своими родителями.

Буланова измену простить не смогла. Пара развелась. Только Владислав не стал сразу собирать чемоданы и продолжил жить с певицей в ее пятикомнатной квартире в Санкт-Петербурге. Мужчине было негде жить, и Буланова позволила ему остаться.

На вопрос: не собирается ли Татьяна замуж в скором времени, Буланова кокетливо отвечает.

«Не знаю, я пока думаю».

Зато насчет материнства у артистки конкретная позиция.

«Ну какой ребенок! Представляете, мне 60 лет, а ребенку лет 12. Ну куда! Я уже внуков буду ждать», — недоумевает звезда русской эстрады.

26-летний Александр полностью обеспечивает себя. В планах у молодого человека — пойти по стопам мамы и профессионально заняться музыкой.

«Старший, он музыкальный парень, работает бариста в кофейне. Но у него есть барабанная установка. Он хочет как-то в будущем связать свою жизнь с музыкой. Он самостоятельный человек. И даже если он какие-то деньги у меня на что-то просит, он мне их отдает. Хотя я сопротивляюсь. Он говорит: „Нет“», — восхищается женщина.

Буланова рассказывает, что старший сын собирается жениться.

«Все к этому идет. Буквально вот-вот. Проверять невесту не буду. Я очень доверяю своим сыновьям», — рассказывает Буланова.

Певица уже представляет, какой она будет бабушкой.

«Такой приходящей бабушкой — поиграла с внуком и поехала на гастроли. Меня сын старший спросил: «А ты будешь сидеть с детьми?». Я говорю ему: «Саша, я готова, но кто тогда будет тянуть на себе весь воз?» Он говорит: «Нет, я сам буду воспитывать своих детей и смотреть за ними и так далее», — радуется Татьяна.

Счастливая мама двоих сыновей и успешная певица Татьяна Буланова признается: у нее сейчас есть только одна мечта.

«Влюбиться… Влюбиться, чтобы вот так вот!» — говорит Татьяна Буланова.

Ранее Татьяна Буланова прокомментировала слухи о судебном иске против Радимова.