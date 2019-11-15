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Адвокат Соколова объяснил, зачем на доцента надели бронежилет и каску

, 17:18 | Анастасия Игонина Эксклюзивное видео 77

Обвиняемого в жестоком убийстве студентки преподавателя в рамках расследования возили по Петербургу в серьезной экипировке.

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Фото, видео: ТАСС / Егоршин Валентин; 5-tv.ru

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Адвокат доцента Соколова — Александр Почуев — рассказал, почему на обвиняемом в убийстве студентке педагоге были бронежилет и каска. В таком виде мужчину доставили на место проведения следственного эксперимента 15 ноября.

По словам Почуева, все дело в реакции на ситуацию. Общественность буквально затравила Соколова, поэтому возникла угроза безопасности обвиняемого.

«Понимая, что травля, развязанная в обществе, может привести к самосуду, защита настояла на беспрецедентных мерах безопасности», — объяснил адвокат.

Кроме того, отмечает он, ближайшие к месту проведения следственного эксперимента улицы были перекрыты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Олег Соколов был доставлен на место предполагаемого убийства в каске и бронежилете. Также мужчина показал следователям, как пытался утопить рюкзак с частями тела. По версии следствия, Соколов убил и расчленил свою аспирантку Анастасию Ещенко.

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