Адвокат Соколова объяснил, зачем на доцента надели бронежилет и каску

Адвокат доцента Соколова — Александр Почуев — рассказал, почему на обвиняемом в убийстве студентке педагоге были бронежилет и каска. В таком виде мужчину доставили на место проведения следственного эксперимента 15 ноября.

По словам Почуева, все дело в реакции на ситуацию. Общественность буквально затравила Соколова, поэтому возникла угроза безопасности обвиняемого.

«Понимая, что травля, развязанная в обществе, может привести к самосуду, защита настояла на беспрецедентных мерах безопасности», — объяснил адвокат.

Кроме того, отмечает он, ближайшие к месту проведения следственного эксперимента улицы были перекрыты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Олег Соколов был доставлен на место предполагаемого убийства в каске и бронежилете. Также мужчина показал следователям, как пытался утопить рюкзак с частями тела. По версии следствия, Соколов убил и расчленил свою аспирантку Анастасию Ещенко.