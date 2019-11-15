Потерявшуюся мать актера Александра Носика нашли в больнице

Пропавшая Мария Стерникова нашлась в больнице спустя сутки после исчезновения. Женщина пропала вечером 14 ноября.

О том, что актриса найдена, сообщил координатор «Лиза Алерт» Владимир Качур — сын Стерниковой, Александр Носик, подключал к поискам волонтеров. Также артист подтвердил слова поискового отряда.

75-летняя актриса пропала накануне около 18:00. Стерникова вышла на улицу, чтобы прогуляться вместе с собакой и помощницей. В тот момент, когда сиделка отвлеклась на животное, артистка ушла в неизвестном направлении. Женщина страдает болезнью Альцгеймера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Носик не хотел поднимать шумиху в прессе из-за исчезновения матери.