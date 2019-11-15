При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных. Об этом стало известно 15 ноября.

В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых видны густые клубы белого дыма — заметны они даже в черте города.

По сообщению Генштаба Украины, на военной базе проходило уничтожение боеприпасов. В результате некорректных действий служащих пострадали четыре человека. Еще двое военных погибли. Генштаб Незалежной уже возбудил уголовное дело по факту небрежного отношения к службе должностным лицом.

Как передает «Экономика сегодня», украинская сторона утверждает, что утилизация боеприпасов проводилась со всеми мерами предосторожности. Уничтожались они на территории базы, поскольку это были те снаряды, перевозка которых запрещена.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сентябре серия взрывов прогремела на военных складах в Винницкой области на Украине.