Серия взрывов прогремела на военных складах в Винницкой области на Украине

Не менее шести взрывов произошло на складах Минобороны Украины в городе Калиновка Винницкой области в среду, 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Незалежной.

Информация о взрывах поступила около 11.30. Сообщается, что ранее боеприпасы были вывезены на данную территорию для утилизации. Дежурные службы доложили о фиксации задымления, после чего произошла детонация.

Предварительно, причиной ЧП могло стать горение сухой травы на площади около двух гектар. Пострадавших, как заявили в Минобороны Украины, в результате происшествия нет, как и угрозы для гражданского населения.