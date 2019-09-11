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  4. Серия взрывов прогремела на военных складах в Винницкой области на Украине

Серия взрывов прогремела на военных складах в Винницкой области на Украине

, 14:22 26

Ранее боеприпасы были вывезены на данную территорию для утилизации.

Фото: www.globallookpress.com / Maximilian Perseke

Не менее шести взрывов произошло на складах Минобороны Украины в городе Калиновка Винницкой области в среду, 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Незалежной.

Информация о взрывах поступила около 11.30. Сообщается, что ранее боеприпасы были вывезены на данную территорию для утилизации. Дежурные службы доложили о фиксации задымления, после чего произошла детонация.

Предварительно, причиной ЧП могло стать горение сухой травы на площади около двух гектар. Пострадавших, как заявили в Минобороны Украины, в результате происшествия нет, как и угрозы для гражданского населения.

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