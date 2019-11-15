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  4. Ел зефир вместо отвара: Анна Семак «сдала» мужа, нарушившего лечебную диету

Ел зефир вместо отвара: Анна Семак «сдала» мужа, нарушившего лечебную диету

, 21:26 | Анастасия Игонина Фото 21

Главный тренер «Зенита» с супругой находятся в оздоровительном отпуске.

Фото: Instagram @annas_secret_garden

Сергей и Анна Семак отправились на оздоровительный отдых. Об этом супруга главного тренера «Зенита» рассказала в Instagram.

Женщина поделилась в сторис фотографией, на которой лежит под капельницей. В подписи к снимку Анна посетовала на то, что в представлении большинства капельница — это обязательно что-то плохое.

Instagram @annas_secret_garden

«Важно, что вам вливают. Мне — янтарную кислоту. После трех дней я свечусь изнутри», — пишет Семак.

Именитый тренер также проходит курс лечения. Правда, Сергей к этому относится не столь серьезно и позволяет себе некоторые отступления от предписаний. Например, Анна Семак подмечает, что «Андрей Богданович нарушал диету» — овощной отвар он заменил на зефир.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Семака призналась в мечте закончить жизнь в монастыре.

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