  1. Пятый канал
  4. «Истосковались по мне»: Любовь Успенская рассказала о гастролях по Украине

«Истосковались по мне»: Любовь Успенская рассказала о гастролях по Украине

, 0:34 | Светлана Александрова Видео 54

Концерты в нескольких городах Незалежной прошли с аншлагом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Любовь Успенская впечатлена теплым приемом, который оказала ей украинская публика во время концертного тура по городам. Впечатлением от поездки артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

«Тур по Украине прошел шикарно! Я бы повторила. Только уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя. Невероятно благодарная публика, которая дарила силы работать и работать, море улыбок, море аплодисментов. Чувствовалось, что истосковались по мне», — написала Успенская, опубликовав короткий ролик с одного из выступлений.

Поклонники Успенской — и те, кто побывал на концерте, и те, кто не смог попасть — пишут в комментариях слова благодарности певице.

«Спасибо за концерт в Харькове, приезжайте еще!»

«Концерт в Одессе был невероятный! Спасибо вам, королева лучших песен!»

«Почему Кривой Рог отменили? Мы так ждали!»

«Невероятная! Любим️! Днепр благодарен Вам! Приезжайте снова и снова».

«Любонька, а Винницу-то пропустили вы… а мы вас так ждали…»

«Спасибо вам огромное за шикарный концерт в Запорожье! Невероятный заряд энергии и миллион впечатлений!»

«Очень рада за такой теплый прием! Правда! Ну не может так быть, чтоб люди, которые кайфуют под одни и те же песни, не могли понять друг друга. Политики поссорили всех, а народ — он мудрее, глобальнее и круче всех интриг. Браво, Любовь!» — пишут фанаты Успенской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скандально известный экс-депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко вместе с супругой станцевал на концерте Любови Успенской в Киеве.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Последние новости

0:53
Порнозвезда обвинила в изнасиловании Богдана Титомира
0:34
«Истосковались по мне»: Любовь Успенская рассказала о гастролях по Украине
0:16
Анна Холодная: как провести 16 ноября, чтобы не навлечь беду
23:49
«На комплименты нарываешься!»: Водонаева выложила аппетитные фото из США
23:31
Сотрудник американской погранслужбы ранил россиянина из огнестрельного оружия
23:23
В технополисе «Эра» представили первые разработки в микроэлектронике

Сейчас читают

Звезда «Дома-2» опубликовала в сети абсолютно голое фото с сыном
«Душа танцует самбу»: Пегова зажигательно исполнила бразильский танец — видео
Три знака зодиака, расставшись с которыми вы очень пожалеете

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев