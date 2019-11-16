«Истосковались по мне»: Любовь Успенская рассказала о гастролях по Украине

Любовь Успенская впечатлена теплым приемом, который оказала ей украинская публика во время концертного тура по городам. Впечатлением от поездки артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

«Тур по Украине прошел шикарно! Я бы повторила. Только уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя. Невероятно благодарная публика, которая дарила силы работать и работать, море улыбок, море аплодисментов. Чувствовалось, что истосковались по мне», — написала Успенская, опубликовав короткий ролик с одного из выступлений.

Поклонники Успенской — и те, кто побывал на концерте, и те, кто не смог попасть — пишут в комментариях слова благодарности певице.

«Спасибо за концерт в Харькове, приезжайте еще!»

«Концерт в Одессе был невероятный! Спасибо вам, королева лучших песен!»

«Почему Кривой Рог отменили? Мы так ждали!»

«Невероятная! Любим️! Днепр благодарен Вам! Приезжайте снова и снова».

«Любонька, а Винницу-то пропустили вы… а мы вас так ждали…»

«Спасибо вам огромное за шикарный концерт в Запорожье! Невероятный заряд энергии и миллион впечатлений!»

«Очень рада за такой теплый прием! Правда! Ну не может так быть, чтоб люди, которые кайфуют под одни и те же песни, не могли понять друг друга. Политики поссорили всех, а народ — он мудрее, глобальнее и круче всех интриг. Браво, Любовь!» — пишут фанаты Успенской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скандально известный экс-депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко вместе с супругой станцевал на концерте Любови Успенской в Киеве.