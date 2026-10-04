«Возврат будет открыт 12 октября»: судьба концертов Канье Веста в Петербурге

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 32 0

Выступления американского рэпера по планам должны были состояться 10 и 11 октября.

Фото: www.globallookpress.com/imageSPACE via www.imago-images.

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Купившим билеты на шоу Канье Уэста в Петербурге отправили памятки о возврате

Покупателям билетов на отмененные концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге начали отправлять памятки о возврате денег. Сообщения поступают зрителям в воскресенье, 4 октября, выяснил корреспондент РИА Новости.

«Уважаемые зрители! Информируем вас, что возврат денежных средств за билеты на концерт YE (Kanye West) будет осуществляться через автоматизированный сервис возврата INTICKETS… Возврат будет открыт 12 октября 2026 года», — говорится в письме.

Оформить возврат можно будет независимо от даты покупки и действовавших тогда условий. Это касается в том числе билетов, приобретенных по специальной акции с 17 по 23 августа включительно, а также с 24 августа до прекращения продаж.

Ранее организатор выступлений, концертное агентство Say Agency, объявил об отмене шоу и сообщил, что возврат денег начнется 12 октября.

В середине августа агентство анонсировало два концерта Уэста на «Газпром Арене» — 10 и 11 октября. Однако представители стадиона заявили, что договоры об аренде площадки не заключались.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 сентября отметил, что обращений по поводу концерта не получал и не знает, состоится ли выступление. Еще в сентябре журналист Дмитрий Киселев сообщил, что шоу в городе не будет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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