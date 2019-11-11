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  4. Украинский националист Ляшко станцевал на концерте под песню Любови Успенской

Украинский националист Ляшко станцевал на концерте под песню Любови Успенской

, 3:29 | Валентин Черников Видео 26

Выступление артистки в Киеве пытались запретить из-за ее симпатии к российским властям. Но политические взгляды гастролерши не остановили украинского радикала.

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Фото, видео: ТАСС/Марченко Анна, YouTube @Iri Sosnina

Олег Ляшко станцевал с женой на концерте Любови Успенской в Киеве. Видео этого момента очевидцы выложили в интернет. Пара встала с мест и покружилась под песню «К единственному, нежному».

Примечательно, что годом ранее под эту же композицию лидер украинской радикальной партии уже танцевал с супругой дома во время празднования своего дня рождения. Уже тогда пользователи соцсетей оставили под домашним видео массу негативных комментариев. Ляшко упрекнули в том, что он танцует не под украинскую музыку, притом что политик годами отстаивает национальную культуру.

На этот раз ситуация осложнилась тем, что незадолго до концерта в столице Незалежной Успенская подверглась нападкам со стороны СМИ. На уроженку Киева наклеили ярлык «антироссийской» за то, что после встречи с Владимиром Путиным она назвала президента обаятельным. А украинский продюсер Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить ее концерта. Бывший ведущий шоу «Караоке на Майдане» припомнил артистке, что однажды она назвала Путина своим кумиром.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Успенская похвасталась успехом у зарубежных слушателей.

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