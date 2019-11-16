Вышел второй посмертный альбом рэпера Lil Peep

Опубликован второй посмертный музыкальный альбом американского рэпера Lil Peep. В пластинку под названием «Everybody's Everything» вошли 19 композиций. В том числе, несколько совместных треков с другими популярными хип-хоп исполнителями.

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Уже через несколько дней в российском прокате стартует показ биографического фильма о рэпере. Кинокартина называется «Lil Peep: все для всех». Документальное произведение поведает зрителям о детстве, юности и внезапном уходе знаменитого музыканта из жизни.

Рэпер Lil Peep скончался в 2017 году на пике популярности от передозировки медикаментозными препаратами. Музыкант умер в возрасте 21 года. Необычный жанр, в котором звезда исполнял свои треки, считался новшеством. Поклонники и критики назвали его эмо-рэп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 2017 году российский рэпер Мезза сказал о Lil Peep: «Завтра о нем все забудут».