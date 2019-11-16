Стали известны подробности скоропостижной смерти Никиты Исаева

Стали известны некоторые детали скоропостижной смерти Никиты Исаева. Мужчина находился с рабочим визитом в Тамбове вместе со своей помощницей Алиной Жестовской. Женщина разместила пост в социальной сети, где сообщила печальное известие.

Facebook / Алина Жестовская

Политический деятель накануне отъезда в Москву публиковал видео- и фотоотчеты из Тамбова, провел лекцию студентам, и выглядел здоровым и жизнерадостным.

По предварительным данным, сердце директора Института актуальной экономики остановилось в поезде недалеко от Тулы. Машинист вызвал медиков для Исаева, однако реанимационные мероприятия не помогли.

Утром тело умершего было доставлено в Москву.

Никита Исаев являлся лидером общественно-политического движения «Новая Россия», а также — директором Института актуальной экономики.