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Стали известны подробности скоропостижной смерти Никиты Исаева

, 11:40 | Нюра Незванова Видео 790

Политик умер в поезде по пути из Тамбова в Москву.

Фото: Facebook @nikita.isaev.3

Стали известны некоторые детали скоропостижной смерти Никиты Исаева. Мужчина находился с рабочим визитом в Тамбове вместе со своей помощницей Алиной Жестовской. Женщина разместила пост в социальной сети, где сообщила печальное известие.

Facebook / Алина Жестовская

Политический деятель накануне отъезда в Москву публиковал видео- и фотоотчеты из Тамбова, провел лекцию студентам, и выглядел здоровым и жизнерадостным.

По предварительным данным, сердце директора Института актуальной экономики остановилось в поезде недалеко от Тулы. Машинист вызвал медиков для Исаева, однако реанимационные мероприятия не помогли.

Утром тело умершего было доставлено в Москву.

Никита Исаев являлся лидером общественно-политического движения «Новая Россия», а также — директором Института актуальной экономики.

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