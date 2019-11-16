Никита Исаев скончался в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву

Политик Никита Исаев скоропостижно скончался на 42 году жизни в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву.

«Тамбов — Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех кто знает свой регион лучше меня», — написал он.

Последние посты в социальной сети Исаева были посвящены пребыванию в этом городе. Еще накануне трагического события он читал лекцию студентам.

Instagram @nikitaisaev1978

По предварительной версии, причиной смерти политического деятеля стала остановка сердца.

Исаев возглавлял общественно-политическое движение «Новая Россия», а также являлся директором Института актуальной экономики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никита Исаев скончался в возрасте 41 года.