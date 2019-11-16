Почему россияне стали ощутимо реже покупать сигареты

Спрос на традиционные сигареты в России упал на 5-7% за первые 10 месяцев 2019 года, пишет RT со ссылкой на данные различных платформ. Опрошенный телеканалом эксперт связал перемены с попыткой россиян бросить курить.

Снижение покупок обычных сигарет на 5% зафиксировал оператор фискальных данных «Платформа ОФД», в базу которого направляются данные с 900 тысяч касс по всей стране. О падении спроса на 7% сообщила компания «Такском», которая проанализировала более 17 миллиардов кассовых чеков.

При этом аналитики фиксируют рост спроса на различные системы нагревания табака. За те же десять месяцев их продажи выросли в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных «Такском». По информации «Платформы ОФД», средние цены на пачку сигарет и стики сопоставимы — 115 и 135 рублей соответственно.

Многие курильщики переходят с обычных сигарет на электронные средства нагревания табака, пытаясь завязать с пагубной привычкой, считает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

«Сегодня, когда мы уже примерно знаем, что они (электронные сигареты — Прим. ред), мягко говоря, не безвредны, их „полезность“ рассеивается как дым. Бросать курить гораздо более разумно, не вдыхая никаких паров», — сказал эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дым сигарет вредит не только курильщикам, но и тем, кто находится рядом с ними. Насколько опасно пассивное курение, рассказала врач.