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Студентку СПбГУ, зверски убитую в Петербурге, похоронили в закрытом гробу

, 13:50 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 2 686

Матери Анастасии Ещенко во время траурной церемонии несколько раз потребовалась помощь медиков.

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Фото, видео: Facebook / Анастасия Ещенко; 5-tv.ru

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Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 88

Студентку Анастасию Ещенко, в расправе над которой обвиняют доцента Олега Соколова, похоронили в станице Старовеличковская Краснодарского края.

Отпевание убитой прошло в Свято-Троицком храме, родные и друзья девушки пришли проводить ее в последний путь с цветами и игрушками. Людей, пожелавших проститься с аспиранткой СПбГУ, было так много, что некоторые даже не смогли попасть в храм, где проходила траурная церемония.

Девушку, тело которой после убийства расчленили, хоронили в закрытом гробу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в расправе над студенткой обвиняется ее преподаватель и возлюбленный Олег Соколов, с которым девушка проживала в одной квартире. По версии следствия, мужчина застрелил аспирантку, а затем расчленил ее тело. Часть останков мужчина пытался утопить в реке Мойке.

Тема:
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