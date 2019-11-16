Студентку СПбГУ, зверски убитую в Петербурге, похоронили в закрытом гробу

Студентку Анастасию Ещенко, в расправе над которой обвиняют доцента Олега Соколова, похоронили в станице Старовеличковская Краснодарского края.

Отпевание убитой прошло в Свято-Троицком храме, родные и друзья девушки пришли проводить ее в последний путь с цветами и игрушками. Людей, пожелавших проститься с аспиранткой СПбГУ, было так много, что некоторые даже не смогли попасть в храм, где проходила траурная церемония.

Девушку, тело которой после убийства расчленили, хоронили в закрытом гробу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в расправе над студенткой обвиняется ее преподаватель и возлюбленный Олег Соколов, с которым девушка проживала в одной квартире. По версии следствия, мужчина застрелил аспирантку, а затем расчленил ее тело. Часть останков мужчина пытался утопить в реке Мойке.