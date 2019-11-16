«Похищенный» Гриценко оказался задержан по делу о мошенничестве

В Киеве опровергли информацию о похищении главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко. Как выяснилось, мужчина был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

Информацию подтвердила спикер СБУ Елена Гитлянская. На своей странице в Facebook женщина сообщила, что Гриценко задержали в рамках расследования уголовного дела, связанного с финансовыми махинациями и отмыванием денег.

«Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания», — написала Гитлянская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Гриценко увезли на некоем черном автобусе прямо с прогулки с ребенком. Родственники были уверены, что мужчину похитили.