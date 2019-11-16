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  4. «Похищенный» Гриценко оказался задержан по делу о мошенничестве

«Похищенный» Гриценко оказался задержан по делу о мошенничестве

, 18:03 | Анастасия Игонина 800

Главу государственного украинского банка увезли в неизвестном направлении прямо с улицы. Выяснилось, что мужчина задержан в рамках расследования.

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

В Киеве опровергли информацию о похищении главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко. Как выяснилось, мужчина был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

Информацию подтвердила спикер СБУ Елена Гитлянская. На своей странице в Facebook женщина сообщила, что Гриценко задержали в рамках расследования уголовного дела, связанного с финансовыми махинациями и отмыванием денег.

«Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания», — написала Гитлянская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Гриценко увезли на некоем черном автобусе прямо с прогулки с ребенком. Родственники были уверены, что мужчину похитили.

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