Главу «Укрэксимбанка» Гриценко похитили в Киеве

В Киеве похитили главу государственного «Укрэксимбанка» Александра Гриценко. Об этом стало известно 16 ноября.

Информация появилась на украинском телеканале «Прямой» со ссылкой на родственников мужчины. По словам семьи Гриценко, главу банка увели в некий черный автобус. Произошло это прямо на глазах у ребенка, с которым Александр вышел на прогулку.

Родные руководителя «Укрэксимбанка» уже обратились в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в полицию Петербурга заявили о похищении ребенка топ-менеджера «Газпрома».