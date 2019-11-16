  1. Пятый канал
  4. Главу «Укрэксимбанка» Гриценко похитили в Киеве

Главу «Укрэксимбанка» Гриценко похитили в Киеве

, 16:21 | Нюра Незванова Срочная новость 110

О похищении сообщил телеканал «Прямой» со ссылкой на его родственников.

Фото: Українські Новини

В Киеве похитили главу государственного «Укрэксимбанка» Александра Гриценко. Об этом стало известно 16 ноября.

Информация появилась на украинском телеканале «Прямой» со ссылкой на родственников мужчины. По словам семьи Гриценко, главу банка увели в некий черный автобус. Произошло это прямо на глазах у ребенка, с которым Александр вышел на прогулку.

Родные руководителя «Укрэксимбанка» уже обратились в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в полицию Петербурга заявили о похищении ребенка топ-менеджера «Газпрома».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 16 ноября: Убывающая Луна в Раке помешает серьезным планам

Последние новости

16:21
Главу «Укрэксимбанка» Гриценко похитили в Киеве
16:17
Видео жесткого тарана частным самолетом забора в Ленобласти
16:02
«Дочь хорошо о нем отзывалась»: отец убитой студентки СПбГУ о доценте Соколове
15:49
Подписчики Натальи Фриске поразились ее сходству с сестрой — фото
15:38
СК начал проверку обстоятельств смерти политика Никиты Исаева
15:27
Видео: «желтые жилеты» устроили новые беспорядки и заволокли дымом Париж

Сейчас читают

«Нас познакомили дети»: Шепелев опубликовал романтичное фото с возлюбленной
Стали известны подробности скоропостижной смерти Никиты Исаева
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев