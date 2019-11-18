Известный журналист и телеведущий, глава МИА «Россия сегодня», председатель Союза виноградарей и виноделов РФ Дмитрий Киселев считает необходимым поддерживать малый винодельческий бизнес. В интервью МИЦ «Известия» он предложил свое видение такой помощи, в результате которой и производитель, и клиент были бы довольны.

Проблемы и пути выхода для малых виноделен

Как рассказал Киселев, далеко не все малые винодельни способны систематически поставлять свою продукцию на прилавки магазинов.

«Маленькие винодельни должны получить право торговать своей продукцией по предварительному заказу, например, по почте. То есть люди должны иметь возможность заказать в винодельне вино, и оно им будет доставлено по почте», — объяснил он.

Киселев подчеркнул, что, с одной стороны, производитель со своей уникальной продукцией не в силах «втиснуться» на рынок, а с другой — заинтересованный покупатель, и даже преданный поклонник конкретного продукта — физически не может добраться и приобрести то, что хотел.

«Не все могут приехать, нет такого циркулирующего потока у маленьких виноделен, трудно доставлять все это в магазины, но то, что это вино есть, то, что это вино участвует в выставках и в конкурсах и отмечено в винных гидах России и, может быть, даже зарубежных, — это хорошо», — заметил он.

Киселев привел в пример поддержу малого винодельческого и виноградарного бизнеса в других странах.

«Такая форма в странах с развитым виноделием существует, когда люди инвестируют в виноградное вино и говорят: „Я хочу заказать сто бутылок, тысячу бутылок вашего вина на будущий год, но я хочу заплатить сейчас. Когда вы мне пришлете?“ Но это же нормально, это красиво, это уже инвестиция в малое винодельческое хозяйство», — рассказал он.

Он пояснил, что заранее заплаченные клиентом деньги «уже будут работать на производство вина, а малым виноделам всегда не хватает тех самых оборотных средств, чтобы инвестировать в виноградники, в бочки, в технологические процессы, в линии, в чистоту просто-напросто, в экспертов».

«Так что вот если бы создать удалось такие условия, то, конечно, это бы очень помогло», — уверен он.

«Шарм вина»

Для развития культуры винопотребления Киселев считает необходимым популяризировать отечественных производителей, издавать винные гиды, книги по истории виноделия, проводить ярмарки, выставки, дегустации, чтобы этот напиток не воспринимался как обычный алкоголь, с помощью которого человек лишь пытается достичь некоей степени опьянения.

Председатель союза виноградарей и виноделов уверен, что «вино здоровее, чем водка, хотя чувство меры нужно знать всегда».

Еще одним способом поддержки этого бизнеса Киселев назвал заключение контрактов непосредственно на выставке-дегустации.

«Я думаю, что эта тема уже становится модной. И человек, который интересуется вином и разбирается в нем, в любой компании даже приобретает особый статус, это придает некий шарм. Когда он может посоветовать, когда он может рассказать историю вина, оценить вкус вина в точных словах, когда он может угадать вино и так далее. Понимаете, какая штука, у нас ведь нужно воспитывать таким образом кулинарный и винный вкус», — отметил он.

Киселев добавил, что виноделие — «это благородное занятие на земле, одна из древнейших профессий, и при этом благороднейших».

Ранее Дмитрий Киселев рассказал о перспективах виноделия в России.