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Михаил Боярский рассказал, где будет смотреть матч Россия — Бельгия

, 20:14 | Анастасия Игонина 104

В этот раз артист решил «болеть» за нашу сборную дома, а не на стадионе.

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Михаил Боярский рассказал, где будет смотреть сегодняшний футбольный матч сборных России и Бельгии. Несмотря на то, что артист — заядлый болельщик, смотреть игру вживую он не пойдет.

В 20:00 начался матч I отборочного турнира Евро-2020.

Игра проходит на стадионе «Санкт-Петербург» в Северной столице. Однако именитый петербуржец Боярский в этот раз решил отказаться от похода на стадион.

«Естественно, буду смотреть обязательно. На стадионе меня не будет, буду болеть за нашу команду дома», — рассказал он изданию «Невские новости» незадолго до начала игры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка Боярского рассказала о подготовке к балу — девушка станет участницей светского мероприятия от журнала Tatler.

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