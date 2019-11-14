Внучка Боярского рассказала о подготовке к балу

Внучка Боярского Катерина рассказала на своей странице в Instagram о подготовке к балу Tatler, который состоится 18 ноября. Девушка поделилась трудовыми буднями дебютанток бала. По словам Катерины, репетиции проходят каждый день, где девушки разучивают танцы в Большом театре России, а также примеряют наряды.

«До ежегодного бала остается меньше недели, репетиции проходят каждый день. Финишная прямая началась с совместного завтрака вместе с прекрасной @ksenia_tatler, главным редактором журнала Tatler. Спасибо за напутствия!» — прокомментировала пост девушка.

Instagram @boyarskaya.katerina

Фото вызвало восторг среди подписчиков, и они осыпали девушку комплиментами.

«Самая красивая»;

«Так волнительно»;

«Катюш, ты — красотка!»;

«Удачи красотка», — пожелали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Боярская истязала себя голодом и диетами.