Обозначен новый проект кольцевой ветки метро в Петербурге

В Петербурге появится кольцевая линия метро. Об этом со ссылкой на зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаила Самборского сообщает телеканал «Звезда».

Конкурс на проектировку новых линий, в том числе и кольцевой, объявят уже в следующем году. Ожидается, что строительные работы будут разбиты на два этапа — сначала подземку проложат от станции «Большой проспект» (здесь можно будет пересесть на оранжевую ветку на станции «Горный институт», строительство которой также в проекте) до станции «Лесная-2». Предположительно, полностью ветка будет запущена в 2031 году.

Также будут разрабатываться проекты для строительства новой, Красносельско-Калиниской линии. Начнется конкурс и на создание проектов для участков от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова» и от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что три новые станции метро Фрунзенского радиуса в Петербурге приняли первых пассажиров.