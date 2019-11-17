Кардиолог прокомментировал смерть Никиты Исаева

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в интервью телеканалу «360» прокомментировал смерть лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева. 41-летний политик скончался в поезде, следовавшем по маршруту Тамбов–Москва. У общественного деятеля остановилось сердце.

По словам кардиолога, смерть в 41 — «это чудовищно безвременно». Однако проблемы с сердцем в этом возрасте — совсем не редкость.

«У меня были пациенты самого разного возраста: 35-летние, 45-летние. Они приходили и говорили: „Доктор, вы знаете, у меня бывает такое — раз, раз, раз и сердце вдруг трепыхается и почти к горлу подступает“. Это кратковременные приступы, но они значимы», — пояснил специалист.

Он отметил, что подобные сигналы организма игнорировать ни в коем случае не стоит, иначе последствия могут быть трагическими. По словам Хорошева, при первых тревожных симптомах стоит немедленно обратиться к врачу.

Кардиолог добавил, что сердце может остановиться из-за электрического дисбаланса и нарушений проводимости. Чтобы вовремя начать лечение, необходимо учитывать суточное мониторирование электрокардиограммы, подчеркнул кардиолог. Он напомнил, что избежать риска заболеваний поможет отказ от курения, алкоголя и наркотиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о деталях скоропостижной смерти Никиты Исаева.