Названы наименее вредные для организма человека сладости

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Василий Заика
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Диетолог Людмила Зотова считает, что чем сложнее состав десерта, тем больший вред он наносит здоровью.

Названы наименее вредные для организма человека сладости

Фото: www.globallookpress.com /Creativ Studio Heinemann, /Ralph Kerpa, /Creativ Studio Heinemann, /gourmet-vision, /Andrey Turusov, /Creativ Studio Heinemann

Врач-диетолог Людмила Зотова в интервью «Аргументы и Факты» назвала наиболее безвредные для организма человека сладости. По мнению кандидата медицинских наук, чем сложнее состав десерта, тем больший вред он наносит здоровью.

Самыми безопасными лакомствами специалист считает мармелад, пастилу, зефир и горький шоколад. Людмила Зотова уверена, что так называемые моносладости, например, мед и варенье, всегда стоят в приоритете, нежели сложносочиненные десерты, богатые ингредиентами.

В свою очередь, самое пагубное влияние на организм оказывают лакомства, которые готовятся во фритюре — пончики, чак-чак и другие. Причина — значительное количество простых сахаров в совокупности с трансжирами.

Не менее вредны, по мнению диетолога, дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики и торты с большим количеством крема. Врач подчеркнула, что опасными с точки зрения микробиологии являются все белковые и молочные десерты, которые содержат сырые белки и плохо пропеченные яйца.

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