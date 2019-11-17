Ким Кардашьян показала стройную фигуру в необычном «металлическом» наряде

Американская модель Ким Кардашьян поделилась в Instagram соблазнительным снимком. На фото 39-летняя звезда реалити-шоу позирует в огромной гардеробной комнате. Манекенщица одета в ультракороткое платье цвета «металлик». Образ теледивы дополнили прозрачные туфли-лодочки, стильная укладка и профессиональный мейк.

Облегающий откровенный наряд продемонстрировал идеальную фигуру знаменитости. Поклонники Ким Кардашьян одарили ее множеством восхищенных комплиментов в комментариях.

Instagram @kimkardashian

За несколько часов соблазнительный снимок модели набрал около миллиона отметок «мне нравится». Сексуальный образ кумира и необычный наряд привели фанатов в полный восторг.

«Просто волшебно!»

«Такая милашка!»

«Королева!» — написали фолловеры.

Ким Кардашьян приобрела огромную популярность и любовь зрителей после участия в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». В настоящий момент на Instagram-аккаунт телезвезды подписаны более 150 миллионов людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Кардашьян поделилась лайфхаком — как сделать идеальное декольте с помощью скотча.