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Лайфхак от Кардашьян: как сделать идеальное декольте с помощью скотча

, 1:10 | Ниса Мурзанаева Видео 42

Фотографии упругого сочного бюста американской модели оказались фейком.

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Фото, видео: Instagram @kimkardashian

Ким Кардашьян продемонстрировала девушкам потрясающий в своей простоте и эффективности лайфхак. Американская модель опубликовала в Instagram множество фото и видео, на которых раскрыла секрет идеального декольте. Многие подписчицы давно завидовали манекенщице, чья грудь на снимках папарацци всегда выглядит восхитительно. Хейтеры считали, что дело в пластических операциях. Однако все оказалось гораздо прозаичнее.

39-летняя бизнесвумен запустила в производство специальные пластыри, которые могут закрепить бюст в любом положении. Благодаря чудодейственному скотчу телесного цвета грудь Ким Кардашьян всегда выглядела упругой и подтянутой.

Instagram @kimkardashian

На кадрах знаменитость собственноручно приклеивает пластырь на молодую девушку и закрепляет его таким образом, что грудь последней приподнимается и смотрится во много раз эстетичнее. Потом на обнаженное тело модели надели пиджак, который скрыл хитрое приспособление и дал зрителям лицезреть лишь идеальные формы хозяйки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян сравнили со змеей из-за нового платья.

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