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  4. «Кальсоны — практичный»: Прохор Шаляпин рассказал, что ночная одежда мужчин говорит об их характере

«Кальсоны — практичный»: Прохор Шаляпин рассказал, что ночная одежда мужчин говорит об их характере

, 12:28 | Василий Заика Фото 318

Возлюбленный Цымбалюк-Романовской провел необычный опрос среди подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @shalyapin_official

Финалист «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин в своем аккаунте в Instagram устроил опрос среди подписчиков. 35-летний певец поинтересовался у пользователей в чем они спят. По мнению артиста, предметы одежды, в которых мужчины отдыхают ночью, способны пролить свет на некоторые черты их характера.

«То, в чем спит мужчина, может многое сказать о его характере! Пижама — кремень, плавки — добрый, кальсоны — практичный, голый — творческий. Я сплю в пижаме. А вы в чем спите?» — задался вопросом Прохор Шаляпин.

Instagram @shalyapin_official

Подписчики исполнителя в ответ стали делиться своими предпочтениями. Некоторые из них недоумевают — почему автор публикации, будучи творческим человеком, сам спит в пижаме. Большинство ответов на момент публикации материала, как ни странно, оставила женская часть фолловеров.

«Проша, а почему не голый? Ты же творческий человек!»

«Я — творческая!»

«Мы с вами одной крови!»

«Так вот в чем ты спишь! А так я тебе и написала, в чем я сплю. Да, да, конечно, а вот и не скажу!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прохор Шаляпин все-таки решил стать отцом.

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