Финалист «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин в своем аккаунте в Instagram устроил опрос среди подписчиков. 35-летний певец поинтересовался у пользователей в чем они спят. По мнению артиста, предметы одежды, в которых мужчины отдыхают ночью, способны пролить свет на некоторые черты их характера.

«То, в чем спит мужчина, может многое сказать о его характере! Пижама — кремень, плавки — добрый, кальсоны — практичный, голый — творческий. Я сплю в пижаме. А вы в чем спите?» — задался вопросом Прохор Шаляпин.

Instagram @shalyapin_official

Подписчики исполнителя в ответ стали делиться своими предпочтениями. Некоторые из них недоумевают — почему автор публикации, будучи творческим человеком, сам спит в пижаме. Большинство ответов на момент публикации материала, как ни странно, оставила женская часть фолловеров.

«Проша, а почему не голый? Ты же творческий человек!»

«Я — творческая!»

«Мы с вами одной крови!»

«Так вот в чем ты спишь! А так я тебе и написала, в чем я сплю. Да, да, конечно, а вот и не скажу!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прохор Шаляпин все-таки решил стать отцом.