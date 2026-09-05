Певица Соя выпустила песню о расставании

Певица Соя (настоящее имя — Асият Сайгидова. — Прим. ред.) представила новый трек «Без тебя», который некоторые слушатели связали с заслуженным артистом России Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN.

Композиция посвящена болезненному расставанию и переживаниям после окончания отношений. В песне героиня рассказывает о потере любимого человека и попытках справиться с изменившейся жизнью.

После выхода трека появились предположения, что в композиции могут быть намеки на Дронова. В тексте песни звучит упоминание зимы, именно тогда Соя и SHAMAN вместе работали над этно-оперой «Князь Владимир».

Первые слухи об отношениях артистов появились после их совместного появления на музыкальном конкурсе «Новая волна — 2024». Тогда внимание журналистов привлекло поведение певца по отношению к коллеге. При этом официально Соя и SHAMAN не подтверждали информацию о романе.

В 2024 году Соя и SHAMAN вместе участвовали в этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир». Дронов исполнял роль крестителя Руси, а Сайгидова сыграла его супругу, княгиню Рогнеду. Премьера постановки состоялась в Кремлевском дворце 5 и 6 февраля, а также в Санкт-Петербурге 26 февраля.

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