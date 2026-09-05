«Мы оба привыкнем»: Саша Савельева намекнула на развод с Кириллом Сафоновым

Живущие в разных странах Савельева и Сафонов намекнули на проблемы в отношениях

Певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов, которые много лет живут на две страны, оказались в центре внимания после неоднозначных публикаций в соцсетях. Певица недавно вернулась в Россию и перевезла к себе сына Леона, в то время как актер остался в Израиле, где проживает его семья. Первого сентября Савельева проводила сына в первый класс и поделилась размышлениями о переменах в жизни, а поклонники восприняли это как намек на развод.

«Жизнь вообще умеет придумать для нас то, чего мы сами никогда бы не придумали. И это, конечно, самое интересное. Волнуюсь… Как все сложится, как мы оба привыкнем к совершенно новой жизни», — написала артистка.

Ранее Сафонов также опубликовал эмоциональный пост, который подписчики сочли созвучным с настроением Савельевой.

«Каждый несет свой мешок глупостей и называет это судьбой. Иногда кажется, что этот мир держится на ржавых гвоздях… Вдруг понял: завтра все равно придет, хочет оно того или нет. Значит, и я приду», — написал актер.

Пара поженилась в 2010 году, а в 2019-м у них родился сын Леон. Последние годы Сафоновы жили в Ашкелоне, но затем Савельева вернулась в Россию, а в марте 2026 года забрала ребенка к себе. Сами артисты не комментируют свои отношения публично, однако поклонники уверены, что брак находится на грани распада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Марк Богатырев посетил кинофестиваль «Короче» в Калининграде в компании блондинки, которую пользователи сети прозвали «копией» его бывшей жены Татьяны Арнтгольц. Имя спутницы актера остается неизвестной.

Богатырев отказался обсуждать личное, заявив, что ему нечего рассказать. С Арнтгольц он развелся в конце 2025 года после пяти лет брака. У них остался общий сын Данила, который после расставания родителей остался жить с матерью. Причины звездного развода также не раскрывались.

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