Жительница Челнов вновь дала «порулить» маленькому сыну на скорости 130 км/ч

Женщина, получившая прозвище «яжемать», из Набережных Челнов посадила маленького сына за руль своего автомобиля. Видео с поездкой ребенка по трассе на 130 км/ч она опубликовала на своей странице во ВКонтакте.

« Я живу, как хочу, ни о чем не жалею — совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить» , — подписала она видеоролик под названием «Счастливый ребенок!».

Женщина ограничила возможность комментирования ее поста, но сама выложила там несколько скринов. Они были сделаны в переписке с человеком, который сообщил, что написал на нее заявление в прокуратуру. Молодая мать в ответ заявила, что она «пуганая», что не существует закона, не позволяющего сажать несовершеннолетних за руль, и предложила посоревноваться в знании правил дорожного движения (ПДД).

ВКонтакте

В самом видео скандально известная мать периодически показывает приборную панель автомобиля — на ней горят почти все лампочки. Особое внимание на себя обращает индикатор, что кто-то не пристегнут, а также лампочка, свидетельствующая о неисправности двигателя.

В апреле 5-tv.ru уже писал об этой жительнице Набережных Челнов. Тогда она ехала за рулем с ребенком на руках.