Эксперт в сфере моды разобрала очередной имидж Сони Евдокименко и пришла к выводу, что внучка Софии Ротару прогадала с выбором одежды и аксессуаров. Профессиональным мнением стилист Вероника Николаева поделилась с порталом Teleprogramma.pro.

На фотографии, которую прокомментировала специалист, 18-летняя девушка прогулялась по Нью-Йорку в стиле casual. Юная модель, как обычно, демонстрирует впечатляющие внешние данные. С ними у наследницы Ротару все в порядке, но есть вопросы к чувству стиля, считает эксперт.

Instagram @iamsofiaeve

Вероника Николаева отмечает, что обычно Соня продумывает наряды до мелочей. На этот раз же девушка ошиблась — выбрала «скучный» и не модный образ. Джинсы со рваными коленками пользовались популярностью три года назад. Некрасиво смотрится и линия живота из-за укороченного свитера. Кроссовки следовало заменить на классические кеды. А сумку, что в руках Сони, и вовсе не стоило брать с собой. Единственное, что отметила стилист — красную куртку в стиле спорт-шик.

Ранее 5-tv.ru писал, что внучка Софии Ротару поделилась с поклонниками снимком с отдыха в Калифорнии.