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  4. «А сексом мне можно заниматься?»: Шпица устроила подписчикам «разбор полетов»

«А сексом мне можно заниматься?»: Шпица устроила подписчикам «разбор полетов»

, 19:37 | Анастасия Игонина Фото 454

Юзеры упрекнули актрису за фото, которое, на их взгляд, не соответствует ее образу.

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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Катерина Шпица резко отчитала подписчиков за их недовольство тем, что она не соответствует их ожиданиям. Спор разгорелся под одной из новых публикаций актрисы в Instagram.

На фото Катерина сидит в платье с черным подолом и белым лифом. Модель наряда предполагает открытые плечи и зону декольте. В кадре актриса кокетливо придерживает край рукава — как будто Шпица кокетливо оголяет плечо.

Пользователю, раскритиковавшему актрису, не удалось избежать «разбора полетов». Юзер заявил, что Шпица — слишком «нежная» и «хрустальная» для снимков такого характера. Кроме того, на его взгляд, на фотографии Катерина совершенно непохожа на себя.

«Если бы вы были в кругу моих близких людей, вы бы знали, что я лично не хрустальная, не хрупкая, даже физически, по силам, не говоря уже о характере», — подчеркнула звезда.

Instagram @katerinashpitsa

Один из фолловеров заявил, что артистка в попытке выглядеть сексуально не выглядит искренней. Мужчина предположил: возможно, такое амплуа для Шпицы просто «не ее».

«Не мое?! А, простите, сексом мне можно заниматься? Или тоже, думаете, для любимого мужчины выглядит неискренне? Ох, и намучался со мной, бедный, да?», — вспылила артистка.

Instagram @katerinashpitsa

Также Шпица отметила, что если бы могла на светских мероприятиях быть сама собой, то «летала бы голая на метле».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шпица блеснула формами на премии «Женщина года».

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